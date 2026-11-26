विज्ञापन



संघ की प्रमुख मांगों में टीईटी की अव्यावहारिक शर्त वापस लेने या इसमें राहत देने और वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को इससे छूट देने की मांग शामिल है। इसके अलावा कच्चे अध्यापकों व कर्मचारियों को नियमित करने, खाली पदों पर नियमित भर्ती, स्कूलों के विलय पर रोक, समान ढांचागत सुविधाएं और विद्यार्थियों से फंड वसूली बंद करने की मांग उठाई गई है। संघ विद्यार्थियों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने, सहमति से तबादले, गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक, आठवें वेतन आयोग को लागू करने और पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग कर रहा है।

विज्ञापन

कुरुक्षेत्र। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता और शिक्षा से जुड़े अन्य मुद्दों के विरोध में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ 29 नवंबर को मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र स्थित कैंप कार्यालय का घेराव करेगा। संघ ने प्रदेशभर के शिक्षकों और कर्मचारियों से अपने स्कूलों के पूरे स्टाफ के साथ पहुंचने का आह्वान किया है। इसके बाद 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापड़ाव आयोजित किया जाएगा।