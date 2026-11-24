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इस्माईलाबाद। श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर सोमवार को अनिल कुमार डीएवी पब्लिक स्कूल के जूनियर विंग के विद्यार्थियों ने गुरुद्वारा चम्मू कलां में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। विद्यार्थियों ने शबद कीर्तन और गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित कविताएं प्रस्तुत कीं। इनके माध्यम से प्रेम, समानता, सेवा और भाईचारे का संदेश दिया। गुरुद्वारा सभा की ओर से कीर्तन प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि और सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य संजय शर्मा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों को महान गुरुओं की शिक्षाओं और संस्कारों को करीब से जानने का अवसर मिलता है। संवाद