विज्ञापन

विभिन्न संकायों की 51 छात्राओं ने उत्साह दिखाया। रचनात्मक नारों के माध्यम से समाज में समानता, गरिमा एवं भेदभाव रहित वातावरण का संदेश दिया। स्लोगन लेखन में 27 और पोस्टर मेकिंग में 24 छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्राचार्या डॉ उपासना आहुजा ने कहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान एवं अवसर मिलना चाहिए। व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति अथवा सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। समानता और समावेशिता एक स्वस्थ एवं सशक्त समाज की आधारशिला है।स्लोगन लेखन में प्रथम सानिया सैनी, द्वितीय मुस्कान, तृतीय भूमिका एवं सांत्वना पुरस्कार हरलीन कौर एवं सिमरन कौर ने प्राप्त किया। पोस्टर मेकिंग में प्रथम अवनि, द्वितीय महक, तृतीय अंशिका रही। सांत्वना पुरस्कार हिमांशी एवं हर्षिता ने प्राप्त किया। निर्णायक मंडल में डॉ. उर्मिला पंघाल, डॉ. सुमन राजन, डॉ. पूजा शर्मा रही। इस अवसर पर डॉ. सीमा सिंह, डॉ. नेहा और नीतू एवं दीपांशी सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।