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उत्सव में आयोजित भजन संध्या में दिल्ली के भजन गायक हेमकुश अनेजा ने साईं भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने साईं हम पर कृपा कीजिए, तू मुझमें मैं तुझमें रहता, चलो शिरडी वाले के द्वार, साईं तेरा शुक्रिया और साईं रहम नजर करना सहित कई भजन सुनाए। समापन पर विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। विज्ञापन

साईं भक्त यश अरोड़ा ने बताया कि मेरठ से रीना चौधरी और जयदीप भी विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान मंदिर के सहयोगियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में धीरज गुलाटी, गगनदीप ढींगरा आशु, प्रदीप गोयल, आर्यन बजाज, सुरेश कुमार, राकेश आहूजा, राकेश गोयल, गौरव गर्ग, प्रदीप अरोड़ा, राकेश ठाकुर, अंजू अरोड़ा, सीमा अरोड़ा, आशु, श्यामसुंदर सेठी, अरूप दास, राजेश्वर, कमलेश, शंकरी देवी और किरण गौड़ सहित पानीपत, पिपली और कुरुक्षेत्र के श्रद्धालु मौजूद रहे। उत्सव में आयोजित भजन संध्या में दिल्ली के भजन गायक हेमकुश अनेजा ने साईं भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने साईं हम पर कृपा कीजिए, तू मुझमें मैं तुझमें रहता, चलो शिरडी वाले के द्वार, साईं तेरा शुक्रिया और साईं रहम नजर करना सहित कई भजन सुनाए। समापन पर विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।साईं भक्त यश अरोड़ा ने बताया कि मेरठ से रीना चौधरी और जयदीप भी विशेष रूप से पहुंचे। इस दौरान मंदिर के सहयोगियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में धीरज गुलाटी, गगनदीप ढींगरा आशु, प्रदीप गोयल, आर्यन बजाज, सुरेश कुमार, राकेश आहूजा, राकेश गोयल, गौरव गर्ग, प्रदीप अरोड़ा, राकेश ठाकुर, अंजू अरोड़ा, सीमा अरोड़ा, आशु, श्यामसुंदर सेठी, अरूप दास, राजेश्वर, कमलेश, शंकरी देवी और किरण गौड़ सहित पानीपत, पिपली और कुरुक्षेत्र के श्रद्धालु मौजूद रहे।

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कुरुक्षेत्र। श्री शिरडी साईं सेवा संघ की ओर से स्थापित साईं मंदिर का 15वां वार्षिक उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष डॉ. विजय शर्मा सहित सदस्यों ने साईं प्रतिमा का 108 लीटर दूध से मंगल स्नान कराया। इसके बाद साईं आरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शाम को धूप आरती के बाद साईं जी को 56 भोग अर्पित किए गए। संस्था के वरिष्ठ सदस्य चंद्रभान ने ज्योति प्रज्वलित की।