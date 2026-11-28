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पपिंद्र सिंह पिछले छह वर्षों से रेडक्रॉस के माध्यम से समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जनजागरूकता अभियान चलाने, रक्तदान को प्रोत्साहित करने, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। रेडक्रॉस की विभिन्न गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी, स्वयंसेवी कार्यों के प्रति समर्पण, नेतृत्व क्षमता और समाजहित में निरंतर योगदान को देखते हुए उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया। विज्ञापन

सम्मान प्राप्त करने पर पपिंद्र सिंह ने समारोह के आयोजक डॉ. अशोक कुमार, राज्य नारकोटिक्स सेल हरियाणा तथा मुख्य अतिथि अंकुश मिगलानी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रहना उनके लिए गर्व की बात है और भविष्य में भी वे इसी समर्पण के साथ जनहित के कार्य करते रहेंगे। पपिंद्र सिंह पिछले छह वर्षों से रेडक्रॉस के माध्यम से समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जनजागरूकता अभियान चलाने, रक्तदान को प्रोत्साहित करने, पर्यावरण संरक्षण और युवाओं को सामाजिक कार्यों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। रेडक्रॉस की विभिन्न गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी, स्वयंसेवी कार्यों के प्रति समर्पण, नेतृत्व क्षमता और समाजहित में निरंतर योगदान को देखते हुए उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया।सम्मान प्राप्त करने पर पपिंद्र सिंह ने समारोह के आयोजक डॉ. अशोक कुमार, राज्य नारकोटिक्स सेल हरियाणा तथा मुख्य अतिथि अंकुश मिगलानी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय रहना उनके लिए गर्व की बात है और भविष्य में भी वे इसी समर्पण के साथ जनहित के कार्य करते रहेंगे।

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कुरुक्षेत्र। रेडक्रॉस के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने पर पपिंद्र सिंह को राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान मानव सेवा संघ की ओर से पूर्व भारतीय सैनिक कली राम खिम्पल को समर्पित 621वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं राष्ट्रीय मानवता-समाज सेवा सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य शाखा के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी ने उन्हें सम्मानित किया।