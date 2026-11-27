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प्रतिनिधिमंडल ने एचसीएस की कार्यकारी शाखा में विभागीय भर्ती, यूजीसी योग्यता वाले प्राध्यापकों को कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर पदोन्नति का कोटा निर्धारित करने की मांग की। इसके अलावा महिला कर्मचारियों के सीसीएल की शर्तें सरल करने, 30 दिन तक ऑनलाइन स्वीकृति, मेडिकल लीव तथा पुरुष कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश 10 से बढ़ाकर 15 दिन करने का आग्रह किया।

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कुरुक्षेत्र। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य प्रधान सतपाल सिंधु की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यशपाल यादव से मुलाकात कर स्कूल प्राध्यापकों की लंबित मांगें उठाईं। राज्य महासचिव डॉ. तरसेम कौशिक ने बताया कि वर्ष 2014 के सरकारी आदेश के बावजूद पीजीटी के स्थान पर लेक्चरर पदनाम बहाल करने की गजट अधिसूचना जारी नहीं हुई है।