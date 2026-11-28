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अमर उजाला ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति और गड्ढों से हादसों के खतरे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद प्रशासन ने सड़कों की सुध लेनी शुरू कर दी है। अब संबंधित विभागों की ओर से सड़कों पर बने गड्ढों को चिह्नित कर उन्हें भरने का काम किया जा रहा है। खासकर धुंध के मौसम को देखते हुए सड़कों को सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि कम दृश्यता के दौरान वाहन चालकों को परेशानी न हो और हादसों की आशंका कम की जा सके।उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत के साथ सुरक्षा के अन्य जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि धुंध के मौसम में सड़क पर सफर सुरक्षित रहे, इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं।इनसेटगीता महोत्सव से पहले सड़कों से हटाए जाएंगे गोवंशशहर की सड़कों पर बेसहारा गोवंश की मौजूदगी से वाहन चालकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने इन्हें हटाने के भी निर्देश दिए हैं। गीता महोत्सव से पहले शहर को गोवंश मुक्त बनाने की तैयारी है। सड़कों पर घूमने वाले गोवंश को पकड़कर गोशालाओं में भेजा जाएगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने संबंधित विभागों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इससे महोत्सव के दौरान शहर में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।