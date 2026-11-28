Kurukshetra News: उमरी रोड पर दिनभर भरे गए गड्ढे, अन्य सड़कों की भी सुध लेने लगा प्रशासन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:48 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:48 AM IST
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कुरुक्षेत्र। सड़कों पर सफर सुरक्षित बनाने के लिए आखिरकार प्रशासन हरकत में आ गया है। लंबे समय से अनदेखी का शिकार हो रही सड़कों के गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया गया है। शुक्रवार को उमरी रोड पर दिनभर गड्ढे भरने का कार्य चलता रहा। इसके साथ ही शहर की अन्य सड़कों पर भी मरम्मत का काम शुरू कराया गया है। प्रशासन की इस पहल से वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
अमर उजाला ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति और गड्ढों से हादसों के खतरे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद प्रशासन ने सड़कों की सुध लेनी शुरू कर दी है। अब संबंधित विभागों की ओर से सड़कों पर बने गड्ढों को चिह्नित कर उन्हें भरने का काम किया जा रहा है। खासकर धुंध के मौसम को देखते हुए सड़कों को सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि कम दृश्यता के दौरान वाहन चालकों को परेशानी न हो और हादसों की आशंका कम की जा सके।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत के साथ सुरक्षा के अन्य जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि धुंध के मौसम में सड़क पर सफर सुरक्षित रहे, इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं।
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इनसेट
गीता महोत्सव से पहले सड़कों से हटाए जाएंगे गोवंश
शहर की सड़कों पर बेसहारा गोवंश की मौजूदगी से वाहन चालकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने इन्हें हटाने के भी निर्देश दिए हैं। गीता महोत्सव से पहले शहर को गोवंश मुक्त बनाने की तैयारी है। सड़कों पर घूमने वाले गोवंश को पकड़कर गोशालाओं में भेजा जाएगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने संबंधित विभागों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इससे महोत्सव के दौरान शहर में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।
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अमर उजाला ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शहर की सड़कों की बदहाल स्थिति और गड्ढों से हादसों के खतरे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद प्रशासन ने सड़कों की सुध लेनी शुरू कर दी है। अब संबंधित विभागों की ओर से सड़कों पर बने गड्ढों को चिह्नित कर उन्हें भरने का काम किया जा रहा है। खासकर धुंध के मौसम को देखते हुए सड़कों को सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि कम दृश्यता के दौरान वाहन चालकों को परेशानी न हो और हादसों की आशंका कम की जा सके।
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उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत के साथ सुरक्षा के अन्य जरूरी प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि धुंध के मौसम में सड़क पर सफर सुरक्षित रहे, इसके लिए सभी विभागों को आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं।
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गीता महोत्सव से पहले सड़कों से हटाए जाएंगे गोवंश
शहर की सड़कों पर बेसहारा गोवंश की मौजूदगी से वाहन चालकों को होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने इन्हें हटाने के भी निर्देश दिए हैं। गीता महोत्सव से पहले शहर को गोवंश मुक्त बनाने की तैयारी है। सड़कों पर घूमने वाले गोवंश को पकड़कर गोशालाओं में भेजा जाएगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने संबंधित विभागों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इससे महोत्सव के दौरान शहर में आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।