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Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Number of security personnel at KU has decreased, falling from 350 to 160.

Kurukshetra News: केयू में सुरक्षाकर्मी घटे, 350 से 160 रह गई संख्या

Sun, 18 Oct 2026 01:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:49 AM IST
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Number of security personnel at KU has decreased, falling from 350 to 160.
कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भवनों और सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, इसके बावजूद परिसर की सुरक्षा संभालने वाले कर्मचारियों की संख्या लगातार घट गई है।
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करीब चार साल पहले 350 सुरक्षाकर्मी तैनात थे, जो अब घटकर करीब 160 रह गए हैं। इनमें लगभग 40 स्थायी सुरक्षा कर्मी हैं, जबकि 120 सेवानिवृत्त सैनिक एचकेआरएन के तहत जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
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विश्वविद्यालय में नई कैंटीन, खेल मैदान और अन्य भवनों का निर्माण हो रहा है। पहले एक भवन पर दो से तीन सुरक्षाकर्मी होते थे, अब सीमित कर्मचारियों से व्यवस्था चल रही है। केयू प्रशासन करीब 40 सुरक्षाकर्मियों को आउटसोर्स करने के लिए निविदा प्रक्रिया अपनाने जा रहा है। यह संख्या भी परिसर की जरूरतों के लिए पर्याप्त होगी या नहीं, यह सवाल बना हुआ है। संवाद
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