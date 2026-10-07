Kurukshetra News: वार्डों में पहुंची एनक्वास टीम, दवाइयों के रखरखाव की जांच

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यमुनानगर। मुकंद लाल जिला नागरिक अस्पताल में एनक्वास (नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड) की टीम का निरीक्षण मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। अलग-अलग स्थानों से आए तीन डॉक्टरों की टीम ने अस्पताल के तीसरे तल पर वार्डों का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम ने भर्ती मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया।साथ ही वार्डों में मरीजों के लिए लगाए गए उपकरणों की स्थिति जांची गई। टीम ने यह भी देखा कि उपकरण निर्धारित स्थान पर सही तरीके से लगाए गए हैं या नहीं। निरीक्षण के दौरान वार्डों में दवाइयां रखने की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया। नर्सिंग ऑफिसर के केबिन में रखे फ्रिज की भी जांच की गई। इसमें रखी दवाइयों को उचित तापमान और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार रखा गया है या नहीं, इसकी पड़ताल की गई। वार्डों और कार्यालयों में रखे रिकॉर्ड व दस्तावेज भी टीम की नजर से नहीं बच सके। कुछ कागजात और फाइलें इधर-उधर रखी मिलने पर उन्हें व्यवस्थित तरीके से निर्धारित स्थान पर रखने के निर्देश दिए गए।दो दिन से सीट पर मिल रहे डॉक्टरएनक्वास टीम के निरीक्षण का असर अस्पताल की कार्यप्रणाली में भी नजर आया। लगातार दूसरे दिन सभी डॉक्टर अपनी सीटों पर मौजूद दिखाई दिए। आम दिनों में डॉक्टरों के सीट से उठकर जाने का कोई निश्चित समय नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अपनी सीटों पर मौजूद रहे और मरीजों को सेवाएं मिलती रहीं।एनक्वास की टीम दो दिन से जिला अस्पताल में थी। टीम ने अस्पताल की प्रत्येक जगह का मूल्यांकन किया है। हमें उम्मीद है कि इसमें जिला अस्पताल में अन्य जिलों से अच्छे अंक लेकर अव्वल रहेगा। - डॉ. विपुल गोयल, पीएमओ, जिला नागरिक अस्पताल।