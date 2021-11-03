फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Mother and son die in accident; they were returning home on a scooter

Kurukshetra News: हादसे में मां-बेटे की मौत, स्कूटी पर सवार होकर लौट रहे थे घर

Tue, 20 Oct 2026 02:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Mother and son die in accident; they were returning home on a scooter
लाडवा। शहर के वार्ड 9 में सोमवार को मां बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई। वे सत्संग से लौट रहे थे। मृतक की पहचान करीब 35 वर्षीय कृष्ण धीमान व करीब 65 वर्षीय किरण बाला के रूप में हुई है। हादसे में कृष्ण की मौके पर ही मौत हुई और किरण बाला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर फरार हो गया। हादसा गांव मोहड़ा के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बताया जा रहा है।
विज्ञापन

कृष्ण के मामा कर्मचंद के मुताबिक वे भी उनके पीछे अपनी एक्टिवा पर थे। शाहपुर डांगरी पुल से आगे कर्मचंद बाथरूम जाने के लिए रुक गए जबकि वे दोनों आगे चले गए और कुछ देर बाद वे मोहड़ा के पास पहुंचे तो वहां भीड़ जुटी थी। उसने देखा तो वहां उसकी बहन व भांजे हादसा हो चुका था। राहगीरों ने उनको बताया कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने एक्टिवा को टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया।
विज्ञापन

25 साल पहले पिता और दो बेटियों को हो चुकी मौत
करीब 25 साल पहले हुए हादसे में पिता और दो बेटियों की मौत हो गई थी। अब हुए हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।परिवार में अब बेटी आरती बची है। वह बार-बार बेसुध होती रही। आसपास के लोगों के मुताबिक कृष्ण धीमान सराफा बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाकर परिवार का गुजर बसर कर रहा था। वह अपनी मां के साथ गत दिवस मोहाली के खरड़ में रहने वाले किरण बाला के भाई कर्मचंद के घर गए थे। बताया जा रहा है कि वे यहां सत्संग में आए थे और रात को कर्मचंद के घर पर रुके थे, ताकि उनसे मिलना हो सके। आज सोमवार सुबह दोनों एक्टिवा पर लाडवा के लिए निकले। कृष्ण एक्टिवा चला रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed