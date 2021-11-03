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स्थिति यह है कि जिलेभर में 800 से अधिक गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। दिन के समय तो वाहन चालक किसी तरह इनसे बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे और सर्दी के मौसम में धुंध के चलते हादसों की आशंका बढ़ जाती है।गोवंशों के कारण होने वाले हादसों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चार दिन पहले भी नेशनल हाईवे-152डी पर इस्माईलाबाद के समीप यात्रियों से भरी एक बस गोवंश के कारण हादसे का शिकार हो गई थी। बस में 44 यात्री सवार थे, जिनमें से करीब एक दर्जन को चोट आई थीं। इस घटना के बाद भी सड़कों पर गोवंशों की मौजूदगी बनी हुई है।हाईवे पर तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों के सामने अचानक गोवंश आ जाने से चालकों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। ऐसे में वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। वहीं, सामान्य सड़कों पर भी गोवंशों के बीच सड़क पर बैठे रहने या अचानक सामने आने से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। रात के समय कम रोशनी और धुंध के कारण सड़क पर बैठे गोवंश दिखाई नहीं देते, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा और बढ़ जाता है।रिहायशी क्षेत्रों में भी घूमते हैं बेसहारा पशु : जहां शहर के मुख्य मार्गों से लेकर रिहायशी क्षेत्रों में भी बेसहारा पशुओं के झुंड घूमते रहते हैं वहीं शहर की लाइफ लाइन कही जाने वाली पिपली-थर्ड गेट रोड पर भी दिन के समय भी ये पशु देखे जा सकते हैं। यहां तक कि भीड़ भरे चौराहों पर भी पशुओं के चलते वाहन चालकों में भय बना रहता है।शहर की ही अमीन रोड स्थित बैंक कॉलोनी में एक गोवंश ने एक महिला की जान तक ले ली थी। उधर, पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने एडवाइजरी जारी करते हुए वाहन चालकों को धुंध में लो-बीम हेडलाइट या फॉग लाइट का इस्तेमाल करने, गति नियंत्रित रखने और आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की सलाह दी है।