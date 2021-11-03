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विद्यालय प्रबंधक समिति के प्रधान पवन गर्ग ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी ने प्रेम, समानता, भाईचारे और एकता का संदेश दिया। प्रधानाचार्या योगिता अहलूवालिया ने कहा कि गुरु जी की शिक्षाएं ईश्वर में आस्था, मेहनत और जरूरतमंदों की सहायता करने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से इन आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। सातवीं कक्षा के छात्र रमनजोत ने गुरु जी के जीवन प्रसंग सुनाए। वहीं आठवीं कक्षा के विहान, वैमन सहित अन्य विद्यार्थियों ने भाषणों के माध्यम से उनकी शिक्षाओं को प्रस्तुत किया।

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लाडवा। हिंदू हाई स्कूल में श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में गुरु पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को गुरु जी के जीवन, विचारों और शिक्षाओं से परिचित कराया गया।