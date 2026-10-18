Kurukshetra News: ब्राह्मण समाज की बैठक आज खैरी में

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कुरुक्षेत्र। ब्राह्मण समाज द्वारा रविवार 18 अक्तूबर को सुबह 11 बजे गांव खैरी में बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न मांगों एवं समस्याओं पर मंथन होगा। सतनारायण शर्मा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। संयोजक अजय शर्मा ने बताया कि समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा की जाएगी। समाज को जागरुक करने और विचार साझा करने के उद्देश्य से हर सप्ताह रविवार को बैठक निर्धारित की गई है। इसी कड़ी में खैरी को चुना गया है। उन्होंने समाजहित में अधिकाधिक लोगों से बैठक में शामिल होने की अपील की।