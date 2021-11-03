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कुरुक्षेत्र। दबखेड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन सीनियर पब्लिक स्कूल में गुरु पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत के अंतर्गत संचालित इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने शबद-कीर्तन प्रस्तुत किए। उन्होंने भाषणों के माध्यम से गुरुओं के जीवन, शिक्षाओं और आदर्शों को याद किया। बच्चों को गुरु साहिबानों के त्याग, सेवा, समानता और मानवता के संदेश से अवगत करवाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को गुरुद्वारे भी ले जाया गया। वहां उन्होंने श्रद्धापूर्वक माथा टेका और गुरुवाणी का श्रवण किया। विद्यालय प्रशासक विकास बंसल ने विद्यार्थियों को गुरु पर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में नैतिक मूल्यों, सेवा भावना और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं।