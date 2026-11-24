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कुरुक्षेत्र। गांव मथाना के मास्टर मदन लाल शर्मा का जीवन रामलीला, अभिनय और धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं को समर्पित रहा। किशोरावस्था से ही कलाकारी और रामलीला के प्रति उनका गहरा लगाव था। जीवनभर भगवान श्रीराम की लीलाओं का मंचन करते और नई पीढ़ी को अभिनय की बारीकियां सिखाते रहे। रविवार देर रात पंचकूला के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से गांव और शिव ड्रामाटिक क्लब के कलाकारों में शोक की लहर है।परिजनों के अनुसार, वह पिछले करीब 20 दिनों से अस्वस्थ थे और चार दिन से वेंटिलेटर पर थे। सेवानिवृत्त प्राचार्य मदन लाल शर्मा संस्कृत भाषा के शिक्षक भी रहे। उन्होंने शिक्षक के रूप में सेवाएं देने के बाद प्राचार्य पद से सेवानिवृत्ति ली। साथ ही कई वर्षों तक शिव ड्रामाटिक क्लब मथाना के मार्गदर्शक और संवाद निर्देशक की जिम्मेदारी संभाली। वह अपने पीछे पत्नी स्वीटी शर्मा और दो बेटों शुभम व शिवम को छोड़ गए हैं।उनके बड़े भतीजे मुकेश शर्मा ने बताया कि चाचा मदन लाल शर्मा ने ही उन्हें मंच संचालन के गुर सिखाए। उनका पूरा जीवन रामचरितमानस और सांस्कृतिक परंपराओं को समर्पित रहा। रामलीला कमेटी के वरिष्ठ सदस्य सुभाष चंद ने बताया कि कलाकारों की कमी के कारण उन्होंने कुछ दिन पहले ही दशहरे तक संवाद निर्देशन की जिम्मेदारी संभाली थी। करीब दो साल पहले बाईपास सर्जरी के बावजूद उनका रंगमंच के प्रति समर्पण बरकरार रहा। ग्रामीण अशोक, बलधीर, रामपाल, मेहर, विजय, हरिराम इत्यादि का कहना है कि मथाना ने एक समर्पित शिक्षक, उम्दा कलाकार और रामभक्त को खो दिया।55 साल पहले की रामलीला के पुरातन कलाकार थे मदन लाल : राजेशपंडित राजेश, विजय और काला कहा कि वह मौजूदा समय में 55 साल पहले से चलती आ रही रामलीला मंचन के पुरातन कलाकारों में से एक जीवित सदस्य थे। वह बेहतरीन रंगकर्मी के साथ उम्दा श्रेणी के गायक और संस्कृत भाषा के कुशल शिक्षक भी थे। युवाओं को धार्मिक एवं सांस्कृतिक कला की बारीकियां सिखाने के साथ उनमें अनुशासन, सहनशीलता और आपसी सामंजस्य के संस्कार भी विकसित करते थे।गुरुजी से बहुत कुछ सीखने को मिला : ईश्वर सिंहशिव ड्रामाटिक क्लब के चेयरमैन ईश्वर सिंह और प्रधान डॉ. ईश्वर कन्यान ने मास्टर मदन लाल के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। बोले कि गुरुजी से बहुत कुछ सीखने को मिला। सुनील शर्मा ने कहा कि गुरुजी की सहनशीलता और बिना किसी बोझ के जिम्मेदारी निभाने की कला हमेशा प्रेरित करती रहेगी।