Kurukshetra News: शिविर में 240 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच

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पेंटिंग में कोमल बीकॉम 3 प्रथम रहीं, जबकि सानिया बीए एक ने दूसरा स्थान पाया। कविता पाठ में स्नेहा बीए 2 ने प्रथम स्थान हासिल किया। गायन में भी स्नेहा बीए 2 प्रथम रहीं। नृत्य प्रतियोगिता में छवि बीकॉम 3 ने पहला स्थान जीता।प्राचार्य मोहिनी गर्ग ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण हैं। इनसे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। प्रतियोगिता में कविता पाठ, भाषण, गायन, प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग और नृत्य जैसी गतिविधियां शामिल थीं। संवाद