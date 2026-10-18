Kurukshetra News: शिविर में 240 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:48 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
इस्माइलाबाद। एमपीएमएसडी गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं के लिए प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में बीए प्रथम की सानिया और बीकॉम प्रथम (टीम डी) ने पहला स्थान प्राप्त किया।
पेंटिंग में कोमल बीकॉम 3 प्रथम रहीं, जबकि सानिया बीए एक ने दूसरा स्थान पाया। कविता पाठ में स्नेहा बीए 2 ने प्रथम स्थान हासिल किया। गायन में भी स्नेहा बीए 2 प्रथम रहीं। नृत्य प्रतियोगिता में छवि बीकॉम 3 ने पहला स्थान जीता।
प्राचार्य मोहिनी गर्ग ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण हैं। इनसे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। प्रतियोगिता में कविता पाठ, भाषण, गायन, प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग और नृत्य जैसी गतिविधियां शामिल थीं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
पेंटिंग में कोमल बीकॉम 3 प्रथम रहीं, जबकि सानिया बीए एक ने दूसरा स्थान पाया। कविता पाठ में स्नेहा बीए 2 ने प्रथम स्थान हासिल किया। गायन में भी स्नेहा बीए 2 प्रथम रहीं। नृत्य प्रतियोगिता में छवि बीकॉम 3 ने पहला स्थान जीता।
विज्ञापन
प्राचार्य मोहिनी गर्ग ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण हैं। इनसे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। प्रतियोगिता में कविता पाठ, भाषण, गायन, प्रश्नोत्तरी, पेंटिंग और नृत्य जैसी गतिविधियां शामिल थीं। संवाद
विज्ञापन