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दूसरी ओर, जिले में वायु गुणवत्ता भी अनुकूल नहीं है। एक्यूआई 250 के पार पहुंचने से प्रदूषण का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। जिले में पराली जलाने की घटनाएं नहीं होने और औद्योगिक गतिविधियां सीमित होने के बावजूद आसपास के जिलों के प्रदूषण का असर यहां दिखाई दे रहा है। विज्ञापन



गेहूं और सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम

कृषि विशेषज्ञ डॉ. सीबी सिंह के अनुसार, मौजूदा मौसम गेहूं और सब्जियों की फसलों के लिए अनुकूल है। तापमान में गिरावट से फसलों को लाभ मिल सकता है। किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि फसलों में न अधिक पानी दें और न ही मिट्टी को ज्यादा सूखने दें। दूसरी ओर, जिले में वायु गुणवत्ता भी अनुकूल नहीं है। एक्यूआई 250 के पार पहुंचने से प्रदूषण का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। जिले में पराली जलाने की घटनाएं नहीं होने और औद्योगिक गतिविधियां सीमित होने के बावजूद आसपास के जिलों के प्रदूषण का असर यहां दिखाई दे रहा है।गेहूं और सब्जियों के लिए अनुकूल मौसमकृषि विशेषज्ञ डॉ. सीबी सिंह के अनुसार, मौजूदा मौसम गेहूं और सब्जियों की फसलों के लिए अनुकूल है। तापमान में गिरावट से फसलों को लाभ मिल सकता है। किसानों को ध्यान रखना चाहिए कि फसलों में न अधिक पानी दें और न ही मिट्टी को ज्यादा सूखने दें।

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कुरुक्षेत्र। जिले में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। शनिवार सुबह करीब आठ बजे तक धुंध छाई रही, जिससे वाहन चालकों को सड़कों पर परेशानी हुई। हालांकि, इसके बाद धूप खिलने से राहत मिली और दृश्यता में सुधार हुआ। मौसम में बदलाव के साथ अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह और शाम ठंड बढ़ने से लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं।