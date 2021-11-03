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यात्रा के दौरान आमजन में विशेष जोश और उत्साह देखने को मिला तथा लोगों ने बड़ी संख्या में आगे बढ़कर यात्रा में सहभागिता की। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी वाणी, विचारों और जीवन दर्शन से समाज को समानता, प्रेम, मानवता, सद्भाव और सामाजिक समरसता का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं जात-पात, ऊंच-नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देने की प्रेरणा देती हैं। गुरु रविदास जी का बेगमपुरा का विचार ऐसे समाज की परिकल्पना है, जहां किसी प्रकार का भेदभाव, दुख, भय और असमानता न हो तथा प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके। संवाद

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शाहाबाद। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता संकल्प यात्रा का शाहाबाद में श्री रविदास सभा के प्रतिनिधियों एवं श्रद्धालुओं ने उत्साह और आत्मीयता के साथ स्वागत किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने गुरु रविदास जी के दिव्य स्वरूप पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया।