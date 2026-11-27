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गीता महोत्सव के जरिए हमारे देश के दूसरे देशों से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति की महक भी दुनिया तक फैल रही है। करीब 47 साल पहले यह महोत्सव कुरुक्षेत्र उत्सव के रूप में ही मनाया जाता था तो वहीं 1968 में बना कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड भी 1989 में ही गीता जयंती समारोह मनाने लगा था। जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों से गीता श्लोकाेच्चारण कराया जाता रहा फिर इसमें विस्तार करते हुए गीता पर आधारित भाषण व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं भी कराई जाने लगी। समय के साथ सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं भी प्रदर्शनी लगाने लगीं। समारोह का स्वरूप बढ़ने लगा। इस बार विदेश मंत्रालय के माध्यम से इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस (आईसीसीआर) पहली बार विशेष प्रदर्शनी लगाएगा तथा 70 से अधिक देशों के विद्यार्थियों को भी गीता महोत्सव से जोड़ेगा। आईसीसीआर के माध्यम से इंडोनेशिया, स्लोवाकिया तथा पांच अन्य देशों के विद्यार्थियों के समूह गीता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।इस बार 20 दिसंबर को मनाई जाएगी गीता जयंतीकेडीबी मानद सचिव उपेंद्र सिंघल के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के दौरान मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन 5163 वर्ष पहले गीता का उपदेश दिया था। इसी दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह 20 दिसंबर को मनाई जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में ही पांच से 25 दिसंबर तक अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। 14 दिसंबर से शुरू होने वाले मुख्य आयोजन गीता जयंती के दिन 20 दिसंबर को संपन्न होंगे। इसी दिन धर्मनगरी के थीम पार्क में 27 हजार स्कूली विद्यार्थी सामूहिक गीता पाठ करेंगे तो एक लाख से ज्यादा ऑनलाइन भी जुड़ेंगे तो विदेश मंत्रालय के माध्यम से 90 देशों में भी कार्यक्रम होंगे। गीता महोत्सव में वर्ष 2022 में राष्ट्रपति द्राैपदी मुर्मू ने भी शिरकत की थी तो पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे।श्री जयराम विद्यापीठ की पहल लाई रंगजानकारों के मुताबिक श्री जयराम विद्यापीठ ने वर्ष 1984 में गीता जयंती को संस्थागत रूप से मनाना शुरू किया था। फिर गीता जयंती समारोह में श्री जयराम विद्यापीठ के साथ भारत सेवाश्रम संघ व कई अन्य संस्थाएं भी जुड़ीं। विद्यापीठ अपने स्तर पर यह समारोह आज भी मनाता है। हालांकि सामूहिक आयोजन पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है।2002 में मनाए महाभारत उत्सव को भी याद करते हैं लोगकेंद्र सरकार ने गीता जयंती समारोह को वर्ष 2002 में महाभारत उत्सव के रूप में मनाया था, जिसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत और उपप्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी पहुंचे थे। इसी दौरान प्रख्यात बंसी कौल द्वारा समर मंथन नामक नाटक का भी मंचन किया गया था। इससे दो साल पहले 2000 में शिल्प मेला शुरू किया गया था। वर्ष 2003 में पहली बार लाइट एंड साउंड शो महाभारत व गीता संदेश थीम पर शुरू किया गया था।इस तरह मिला अंतरराष्ट्रीय स्वरूप- वर्ष 2003 से 2015 तक कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड सामान्य स्तर पर मनाता रहा गीता जयंती महोत्सव।- वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महोत्सव में बतौर मुख्यातिथि पहुंचकर इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का एलान किया।- वर्ष 2016 में पहली बार मॉरिशस में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती महोत्सव मनाया गया।- इसके बाद, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और जापान समेत कई देशों में महोत्सव का आयोजन हो चुका है।पिछले साल इस तरह बढ़ा वैश्विक स्वरूप16 देशों के 25 स्कॉलर ने 24 से 26 नवंबर तक हुए अंतरराष्ट्रीय गीता सम्मेलन में भागीदारी की।- फिजी व त्रिनाद के 20 पंडित भी पहुंचे थे।- 58 देशों में गीता महोत्सव के कार्यक्रम हुए थे।- छह देशों के शिल्पकार अपनी शिल्पकला लेकर पहुंचे थे।दुनिया में बन रही भारत की बेहतर छवि, मधुर हो रहे रिश्ते : उपेंद्रकेडीबी मानद सचिव उपेंद्र सिंघल का कहना है कि न केवल गीता संदेश को पूरी दुनिया समझने लगी है बल्कि हमारे देश के रिश्ते भी विदेशों के साथ और मजबूत हो रहे हैं। हमारे देश को खास नजरिये से देखा जा रहा है। इसका असर हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। 16 दिसंबर को ज्योतिसर में ही पाञ्चजन्य-2026 अफ्रीका-हरियाणा कॉन्क्लेव होगा, जिसमें व्यापार एवं औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर मंथन किया जाएगा।बढ़ रही सांस्कृतिक विरासत : रोशाकेडीबी के सदस्य अशोक रोशा का कहना है कि महोत्सव का विस्तार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा तो हमारी संस्कृति भी प्रफुल्लित हो रही है। इसी का असर है कि आज जहां हर रोज देश से ही 10 हजार से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। विदेशी पर्यटक भी पहुंचने लगे हैं। अभी गीता संदेश को और प्रचारित किए जाने की जरूरत है।