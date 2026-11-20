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कुरुक्षेत्र। बालापुर गांव की विधवा नीता देवी की बेटी अनु की 26 नवंबर को शादी है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार शादी का खर्च उठाने में असमर्थ था। इसकी जानकारी मिलने पर डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने महिला से जरूरत पूछकर दो घंटे में जरूरी सामान खरीदकर भेंट किया। सेवादार संदीप, प्रवीण कड़ामी और प्रवीण ने बताया कि हेल्पलाइन पर मदद मांगी गई थी। श्रद्धालुओं ने गद्दे, डबल बेड, वाशिंग मशीन, अलमारी, चार कुर्सियां, मेज, कंबल, 22 सूट, पंखा, घड़ियां, प्रेस और बर्तन दिए। अन्य सामान देने का भी आश्वासन दिया। नीता देवी ने आभार जताया। इस मौके पर राकेश, बलजीत सिंह, नैब सिंह, कप्तान, बलविंद्र, लखविंद्र सिंह, ओमप्रकाश, प्रवीण रोशनपुर, फुलकुमार, बलवान सिंह, धर्मपाल फौजी, संगम और बीरा राम मौजूद रहे।