Kurukshetra News: गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की मांग पर अड़े किसान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:59 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:59 AM IST
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शाहाबाद। गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। शाहाबाद चीनी मिल के बाहर किसानों का धरना शुक्रवार को सातवें दिन भी जारी रहा। किसान गन्ने के भाव में बढ़ोतरी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं, मांग को लेकर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का एलान किया है।
धरने पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। इसी मांग को लेकर हरियाणा सांझा किसान संगठन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बातचीत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। यदि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाती है तो 2 दिसंबर से पहले भी बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है।
उन्होंने सर्दी के मौसम में दिन-रात धरने पर बैठे किसानों की स्वास्थ्य सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। बैंस ने प्रशासन से मांग की कि धरना स्थल पर रात के समय एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी भी किसान की तबीयत बिगड़ने या आपात स्थिति में उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके। धरने में राजबीर, सुभाष कसेरला, हरजिंदर सिंह, बलजीत सिंह, मोहन लाल, कर्मबीर, गुलाब सिंह, निरंजन सिंह, सुखविंदर सिंह, बलविंदर सिंह और बलवान सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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धरने पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। इसी मांग को लेकर हरियाणा सांझा किसान संगठन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बातचीत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। यदि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाती है तो 2 दिसंबर से पहले भी बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है।
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उन्होंने सर्दी के मौसम में दिन-रात धरने पर बैठे किसानों की स्वास्थ्य सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। बैंस ने प्रशासन से मांग की कि धरना स्थल पर रात के समय एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी भी किसान की तबीयत बिगड़ने या आपात स्थिति में उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके। धरने में राजबीर, सुभाष कसेरला, हरजिंदर सिंह, बलजीत सिंह, मोहन लाल, कर्मबीर, गुलाब सिंह, निरंजन सिंह, सुखविंदर सिंह, बलविंदर सिंह और बलवान सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।
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