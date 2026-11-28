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धरने पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाना आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। इसी मांग को लेकर हरियाणा सांझा किसान संगठन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बातचीत के रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। यदि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाती है तो 2 दिसंबर से पहले भी बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है।उन्होंने सर्दी के मौसम में दिन-रात धरने पर बैठे किसानों की स्वास्थ्य सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। बैंस ने प्रशासन से मांग की कि धरना स्थल पर रात के समय एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी भी किसान की तबीयत बिगड़ने या आपात स्थिति में उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके। धरने में राजबीर, सुभाष कसेरला, हरजिंदर सिंह, बलजीत सिंह, मोहन लाल, कर्मबीर, गुलाब सिंह, निरंजन सिंह, सुखविंदर सिंह, बलविंदर सिंह और बलवान सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।