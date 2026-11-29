विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हरियाणा सांझा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चढूनी ग्रुप द्वारा शुगर मिल के बाहर धरना दिया जा रहा है और यहां पर दिन प्रतिदिन किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी आंदोलन के चलते 30 नवंबर को प्रदेश की सभी चीनी मिलों के धरना स्थलों पर सरकार के पुतले फूंके जाएंगे तथा 2 दिसंबर को किसान कुरुक्षेत्र के देवीलाल पार्क में एकत्रित होंगे जहां से रोष प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। घेराव के दौरान ही अगली रणनीति बनाई जाएगी और आरपार की लडाई का एलान किया जाएगा। इस अवसर पर गौरव संघौर, प्रदीप संघौर, कर्म सिंह संधू धीरपुर, गुरपाल लंडा, दिलबाग बुहावा, कुलबीर, कृष्ण कलालमाजरा, राजन तनेजा, संजू बैंस शाहाबाद, हरकेश खानपुर सहित अनेक किसान मौजूद थे।भाकियू नेता बोले, गन्ने का रेट बढ़ने तक आंदोलन जारी रहेगाभाकियू नेता राकेश बैंस, जसबीर सिंह मामूमाजरा ने कहा कि जब तक सरकार गन्ने का रेट 600 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने गन्ने के मूल्य में मात्र 15 रुपये की बढ़ोतरी को किसानों के लिए अन्याय बताते हुए कहा कि बाजार में चीनी का भाव लगभग 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है जबकि किसानों को गन्ने का भाव 430 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चीनी मिलों को लाभ पहुंचा रही है। बाजार भाव के अनुरूप गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए आंदोलन को और तेज किया जाएगा।चढूनी बोले, किसान आर-पार को मजबूर होंगेधरना दे रहे किसानों के पास अब तक न पक्ष और न ही विपक्ष पहुंचा है। हालांकि किसान अभी भी सरकार से मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। भाकियू अध्यक्ष गुरनाम चढूनी का कहना है कि सरकार की ढील के चलते ही आंदोलन बड़ा रूप लेता जा रहा है। किसान आर-पार करने को मजबूर होगा। वे जायज मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। आंदोलन को मजबूती देने के लिए गांव-गांव किसानों से संपर्क साधा जा रहा है।अरोड़ा ने विस में उठाई मांगथानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने विधानसभा सत्र में किसानों की इस मांग को उठाया है। उनका कहना है कि सरकार किसानों की लगातार अनदेखी कर रही है। गन्ने की फसल पर बढ़ती लागत के चलते ही किसान ठंड के बावजूद आंदोलन करने को मजबूर हो रहे हैं। यह सरकार की विफलता है।