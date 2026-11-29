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सत्संग के दौरान महंत राजेंद्र पुरी ने सनातन धर्म के मूल्यों, परंपराओं और संत-महापुरुषों के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के प्रचार और मजबूती के लिए जग ज्योति दरबार का अभियान निरंतर जारी रहेगा। संत-महापुरुषों ने धर्म की रक्षा करने के साथ समाज को सही दिशा देने और आध्यात्मिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से समाज को प्रेरित किया और धर्म, संस्कृति व जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया।महंत राजेंद्र पुरी ने कहा कि गीता और पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों ने समाज को आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। आचार्य शंकर, स्वामी रामानुज और माधवाचार्य जैसे दार्शनिकों ने भी अपने विचारों के माध्यम से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने तथा सामाजिक और नैतिक उत्थान में योगदान दिया। भंडारे में महंत राजेंद्र पुरी ने स्वयं श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर रामकुमार, विजय भाटिया, राकेश शर्मा, करनैल सिंह, नरेश कुमार, जगतार सिंह, दिनेश कुमार, मनप्रीत सिंह, संतोष, रजनी, अजय राठी, विजय राठी और अक्षय राठी सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।