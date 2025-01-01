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कुरुक्षेत्र। शादी-ब्याह के सीजन के चलते शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। विवाह समारोहों में उपहार देने की परंपरा के चलते लोगों ने गिफ्ट गैलरी और सजावटी सामान की दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया है। दुकानदारों के अनुसार, शादी में देने के लिए शोपीस, कस्टमाइज़्ड व पर्सनलाइज़्ड गिफ्ट, दीवार घड़ी, डिनर/क्रॉकरी सेट और किचन अप्लायंसेज की सबसे ज्यादा मांग है। ये उपहार बजट में फिट बैठने के साथ-साथ नवविवाहित जोड़े के दैनिक जीवन में भी काम आते हैं।अरोड़ा ट्रेडर्स के संचालक साहिल अरोड़ा ने बताया कि लोग बजट को ध्यान में रखते हुए व आर्कषक उपहार देने के लिए देवी-देवताओं की मूर्तियां ,वॉल क्लॉक, सीनरी व टेडी बियर कि ज्यादा खरीद कर रहे हैं। नवविवाहित जोड़ों को भेंट करने के लिए हाथी, मोर, तोते और लव बर्ड्स वाले कपल शोपीस को खास प्राथमिकता दी जा रही है।अहुवालिया चौक के पास स्थित नूर गिफ्ट गैलरी की संचालिका परमजीत कौर ने बताया कि खरीदारों की पहली पसंद राधा-कृष्ण की सीनरी बनी हुई है। इसके अलावा लोग कपल शोपीस, फ्लावर पॉट और आकर्षक लैंप भी खूब खरीद रहे हैं।वहीं, खरीदारी करने आईं ग्राहक जिया ने बताया कि उन्होंने अपनी सहेली की शादी में देने के लिए राधा-कृष्ण की सीनरी खरीदी है। उनका मानना है कि राधा-कृष्ण की जोड़ी को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इनकी तस्वीर घर में रखना बेहद शुभ होता है।