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कुरुक्षेत्र। गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को गुरु नानक जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में छात्राओं ने शबद गायन और कविता प्रस्तुति के माध्यम से गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को याद किया। कक्षा दसवीं की छात्राओं जैस्मीन और सिमरप्रीत ने कविता गायन किया। कक्षा 11वीं की सरगम ने बताया कि गुरु नानक जी ने समाज को जाति-पाति, ऊंच-नीच और भेदभाव का विरोध कर समानता, प्रेम, भाईचारे और मानवता का मार्ग दिखाया। आचार्या रश्मि ने देव दीपावली के महत्व के बारे में बताया। संवाद