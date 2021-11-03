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इस बार पहली बार दिल्ली और पश्चिम बंगाल को महोत्सव में सहयोगी राज्य बनाया गया है। दोनों राज्यों की ओर से पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक पवेलियन स्थापित किए जाएंगे। यहां पर्यटक और श्रद्धालु इन राज्यों की संस्कृति, शिल्पकला और खान-पान से रूबरू हो सकेंगे। इसके साथ ही हरियाणा की संस्कृति, शिल्प और खान-पान को प्रदर्शित करने के लिए हरियाणा पवेलियन भी बनाया जाएगा।महोत्सव का विधिवत शुभारंभ 14 दिसंबर को मॉरीशस के राष्ट्रपति धरमबीर गोखूल ब्रह्मसरोवर पर गीता यज्ञ एवं पूजन के साथ करेंगे। इससे पहले 5 दिसंबर को ब्रह्मसरोवर के तट पर विशाल शिल्प एवं सरस मेले का आगाज होगा, जो 25 दिसंबर तक चलेगा। 21 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश-विदेश के शिल्पकार और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।4 दिसंबर को निकलेगी गीता सद्भावना यात्रामहोत्सव के कार्यक्रमों की शुरुआत 4 दिसंबर को गीता सद्भावना यात्रा से होगी। यह यात्रा ज्योतिसर से सरस्वती सेतु होते हुए पीपली तक निकाली जाएगी। इसमें विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं सहयोग करेंगी। 5 दिसंबर को गीता रन का आयोजन किया जाएगा। वहीं, 7 से 13 दिसंबर तक गीता ज्ञानम् संस्थान में कथा का आयोजन होगा।कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में होगी अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी14 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ होगा। इसमें देश-विदेश के गीता मर्मज्ञ, विद्वान और शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। ऑनलाइन माध्यम से भी शोध पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था रहेगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अतिरिक्त एनआईडी और आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र की ओर से भी 14 से 20 दिसंबर तक अपने-अपने संस्थानों में गीता सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध गीता के संस्करणों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।संत सम्मेलन और देवस्थानम सम्मेलन भी होंगे आकर्षण13 दिसंबर को कुरुक्षेत्र मेले में संत सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के प्रख्यात संत गीता और अध्यात्म विषय पर विचार साझा करेंगे। वहीं, 18 और 19 दिसंबर को अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन होगा। इसमें भारतवर्ष की विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों के साथ 20 से अधिक देशों के संत भाग लेंगे। इसके अलावा 22 दिसंबर को बलराम कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा।सभी तैयारियां की जा रही पूरी, खास होगा महोत्सवजिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इस बार महोत्सव को विशेष स्वरूप दिया जा रहा है। देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों, श्रद्धालुओं, शिल्पकारों और विद्वानों की भागीदारी से कुरुक्षेत्र की संस्कृति और गीता का संदेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगा।