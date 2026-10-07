Kurukshetra News: छह दिन से लापता युवक का नहर में मिला शव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:00 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:00 AM IST
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कुरुक्षेत्र। छह दिन से घर से लापता युवक का शव गांव किरमिच के पास नहर से बरामद हुआ है। मृतक की पहचान करीब 35 वर्षीय बबलू वासी इस्माईलाबाद के रूप में हुई है। मृतक के परिवार में कोहराम मच गया तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पिता लाल सिंह ने बताया कि उसका बेटा बबलू करीब छह दिन पहले घर से बिना बताए निकल गया था। पूरा परिवार उसी दिन से उसकी तलाश कर रहा था। मंगलवार को उन्हें सूचना मिली कि किरमिच के पास नहर में शव है। वे मौके पर पहुंचे तो शव बबलू का ही था, जिसे देख वे हैरान रह गए। मौके पर गोताखोर प्रगट सिंह को बुलाया गया, जिन्होंने शव को बाहर निकाला। कई दिनों तक पानी में रहने के चलते शव बुरी तरह से गल चुका था।
पिता ने बताया कि वे अभी कुछ नहीं कह सकते कि उनके बेटे की मौत कैसे हुई है। वह शादीशुदा था और उसकी तीन बेटियां भी है। उधर थाना प्रभारी जगदीश का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
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पिता लाल सिंह ने बताया कि उसका बेटा बबलू करीब छह दिन पहले घर से बिना बताए निकल गया था। पूरा परिवार उसी दिन से उसकी तलाश कर रहा था। मंगलवार को उन्हें सूचना मिली कि किरमिच के पास नहर में शव है। वे मौके पर पहुंचे तो शव बबलू का ही था, जिसे देख वे हैरान रह गए। मौके पर गोताखोर प्रगट सिंह को बुलाया गया, जिन्होंने शव को बाहर निकाला। कई दिनों तक पानी में रहने के चलते शव बुरी तरह से गल चुका था।
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पिता ने बताया कि वे अभी कुछ नहीं कह सकते कि उनके बेटे की मौत कैसे हुई है। वह शादीशुदा था और उसकी तीन बेटियां भी है। उधर थाना प्रभारी जगदीश का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
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