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कुरुक्षेत्र। ब्रह्मसरोवर परिसर में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव तैरता दिखाई दिया। पुलिस ने शव निकालकर शवगृह में रखवाया, जहां उसकी पहचान करनाल के भांसों गेट वासी करीब 50 वर्षीय उषा देवी के रूप में हुई। शव का मंगलवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।ब्रह्मसरोवर के मुख्य गेट पर स्थित पर्यटन पुलिस केंद्र के इंचार्ज विनोद कुमार ने बताया कि उन्हें सुबह ही श्रद्धालुओं ने बताया कि सरोवर में एक महिला पड़ी दिखाई दे रही है। वे मौके पर पहुंचे तो सूचना मिलते ही ईआरवी व थाना केयूके की टीम भी पहुंची। महिला को निकालकर जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।केयूके थाना के जांच अधिकारी प्रदीप अंतिल ने बताया कि शव की पहचान मृत महिला के दामाद मनोज कुमार ने की। उन्होंने बताया कि वह रविवार से अचानक लापता हो गई थी और इस संबंध में करनाल पुलिस में गुमशुदगी रपट भी दर्ज कराई गई थी। वे उनकी तलाश कर रहे थे। ब्रह्मसरोवर पर वह शायद स्नान आदि के लिए पहुंची होगी। प्रदीप अंतिल ने बताया कि महिला की तीन बेटियां है। मंगलवार को शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा।