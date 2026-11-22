विज्ञापन



व्यापारी पुनीत बंसल के अनुसार, इस बार बारीक किस्म के धान की आवक कम होने के कारण इसके भाव को मजबूती मिल रही है। वहीं, बाजार में निकासी भी सीमित बनी हुई है। उन्होंने बताया कि धान की गुणवत्ता और बाजार की मांग के अनुसार कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। विज्ञापन

मंडी में अच्छे भाव मिलने से उन किसानों को विशेष लाभ हो रहा है, जिन्होंने बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद में अपनी फसल रोककर रखी थी। फिलहाल बासमती और 1121 किस्म के भाव में आई तेजी से किसानों को राहत मिली है। व्यापारी पुनीत बंसल के अनुसार, इस बार बारीक किस्म के धान की आवक कम होने के कारण इसके भाव को मजबूती मिल रही है। वहीं, बाजार में निकासी भी सीमित बनी हुई है। उन्होंने बताया कि धान की गुणवत्ता और बाजार की मांग के अनुसार कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है।मंडी में अच्छे भाव मिलने से उन किसानों को विशेष लाभ हो रहा है, जिन्होंने बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद में अपनी फसल रोककर रखी थी। फिलहाल बासमती और 1121 किस्म के भाव में आई तेजी से किसानों को राहत मिली है।

विज्ञापन

विज्ञापन

इस्माईलाबाद। अनाज मंडी में बासमती धान के भाव में तेजी आने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मंडी में बासमती धान का भाव 5750 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जबकि 1121 किस्म का भाव भी 5200 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रहा है। बेहतर कीमत मिलने से किसानों को अपनी फसल का अच्छा मूल्य मिलने की उम्मीद बढ़ी है।