फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Assault on a professor at Kurukshetra University: Young women hit by a car; administration files an FIR

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर से मारपीट: युवतियों को कार से मारी टक्कर, प्रशासन ने दर्ज करवाई एफआईआर

Fri, 16 Oct 2026 01:12 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Fri, 16 Oct 2026 01:12 PM IST
सार

करीब 120 छात्राओं ने कुलपति को ईमेल भेजकर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। छात्राओं ने बाहरी युवकों पर पीछा करने, अशोभनीय टिप्पणियां करने और रास्ता रोकने जैसे आरोप लगाए थे।

विज्ञापन
Assault on a professor at Kurukshetra University: Young women hit by a car; administration files an FIR
घटना का सीसीटीवी - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के साथ मारपीट और युवतियों को कार से टक्कर मारने की घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। 14 अक्टूबर को हुई घटना में आरोप है कि एक बाहरी व्यक्ति ने पहले अपनी स्कॉर्पियो कार से युवती को टक्कर मारी। इसके बाद रास्ते में विरोध करने पर लॉ विभाग के प्रोफेसर के साथ मारपीट की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में केयू प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करवाई है।

विज्ञापन


बिना नंबर प्लेट और आरके स्टीकर वाले वाहनों की एंट्री पर सख्ती
घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। शुक्रवार को बिना नंबर प्लेट और आरके स्टीकर वाले वाहनों को परिसर में प्रवेश नहीं देने की सख्ती की गई। सुरक्षा कर्मियों की ओर से आने-जाने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है।
विज्ञापन




छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पहले भी उठे थे सवाल
इससे पहले करीब 120 छात्राओं ने कुलपति को ईमेल भेजकर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। छात्राओं ने बाहरी युवकों पर पीछा करने, अशोभनीय टिप्पणियां करने और रास्ता रोकने जैसे आरोप लगाए थे। उस समय विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने शिकायत मिलने और मामले की जांच किए जाने की बात कही थी। साथ ही परिसर में सुरक्षा और गश्त बढ़ाने की जानकारी दी थी। लगातार सामने आ रही घटनाओं के बीच विश्वविद्यालय परिसर में बाहरी लोगों की आवाजाही और छात्राओं की सुरक्षा का मुद्दा फिर चर्चा में है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed