Kurukshetra News: धर्मनगरी को अब एक और चौक की सौगात, आज होगा उद्घाटन

विज्ञापन

चौक के निर्माण के लिए नगर प्रशासन की ओर से दिन-रात काम किया जा रहा है। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए मौके पर कर्मचारियों और मशीनरी को लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि चौक बनने के बाद आसपास के क्षेत्र में यातायात का दबाव व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि चौक तैयार होने के बाद रेलवे रोड और सलारपुर रोड की ओर जाने वाले यातायात को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी।चौक पर आज पहुंचेगी केशव पार्क से यात्राचौक के निर्माण कार्य का मंगलवार को पूर्व राज्यमंत्री सुभाष सुधा ने जायजा लिया और जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए, जिस दौरान नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस चौक का नाम विकसित भारत सेवा संकल्प चौक रखा गया है। बुधवार सुबह केशव पार्क में विकसित भारत संकल्प सेवा कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव कार्यक्रम सुना जाएगा, इसके बाद केशव पार्क से यात्रा इस चौक तक पहुंचेगी, जिसके बाद इसका उद्घाटन किया जाएगा।