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महोत्सव में विद्यार्थियों के लिए कहानी कथन, आशु भाषण, प्रश्न मंच, मूर्तिकला और लोकनृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। वहीं, आचार्यों के लिए पत्र वाचन प्रतियोगिता और संस्कृति वार्ता रखी गई है। संस्कृति आधारित प्रदर्शनी में विभिन्न प्रांतों की परंपराओं और सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाएगा।महोत्सव का शुभारंभ 21 नवंबर को शाम पांच बजे प्रदर्शनी के लोकार्पण से होगा। 22 नवंबर को सुबह 10 बजे उद्घाटन समारोह में महर्षि शिक्षण संस्थान पिंजौर की साध्वी डॉ. अमृता दीदी मुख्य अतिथि होंगी। विद्या भारती के महामंत्री देशराज शर्मा मुख्य वक्ता और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज अध्यक्षता करेंगे।22 और 23 नवंबर को शाम 6:30 बजे लोकनृत्य प्रस्तुतियां होंगी, जिन्हें देखने के लिए शहरवासी भी आमंत्रित हैं। 23 नवंबर को शाम पांच बजे संस्कृति वार्ता में रामकथा वाचक श्याम मनावत मुख्य वक्ता होंगे। हरियाणा संस्कृति एवं साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष डॉ. कुलदीप चंद अग्निहोत्री का सानिध्य रहेगा। 24 नवंबर को सुबह 10 बजे समापन समारोह होगा।वीरवार को पत्रकार वार्ता में महोत्सव के संयोजक दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान आमंत्रण पत्रिका का विमोचन भी किया गया।