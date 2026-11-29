विज्ञापन

कुरुक्षेत्र। भारत विकास परिषद की कुरुक्षेत्र शाखा ने संस्कार प्रकल्प के तहत गुरुद्वारा देवीदासपुरा में गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर भाषण और शब्द गायन प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। भाषण प्रतियोगिता में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की अगमदीप कौर प्रथम रही, जबकि शब्द गायन में सहारा कंप्रिहेंसिव स्कूल की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जितेंद्र पाल सिंह ने किया। निर्णायक मंडल में सुखदेव सिंह विर्क, सुरेंद्र सिंह भट्टी और वीना चौधरी शामिल रहे। गुरुद्वारा प्रबंधक भरपूर सिंह ने समाज कल्याण के कार्यों में योगदान देने का संदेश दिया। शाखा अध्यक्ष जयप्रकाश पंवार के अनुसार कार्यक्रम में करीब 50 लोग उपस्थित रहे। मंच संचालन डॉ. जवाहर लाल ने किया।