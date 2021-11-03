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थाना शाहाबाद प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंधु ने बताया कि 19 अक्तूबर को शहर शाहाबाद पुलिस चौकी की टीम ने जंधेड़ी रोड पर नहर के पास नाकाबंदी की थी। इस दौरान संदिग्ध कार को रोककर तलाशी लेने का प्रयास किया था उसमें बैठे युवक ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। इसमें एक पुलिस कर्मचारी बाल-बाल बचा। पुलिस ने कार चालक गौरव निवासी जंधेड़ी को पकड़ लिया था जबकि फायरिंग करने वाला भाग गया था। कार से 200 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। 20 अक्तूबर को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद संजू को पैर में गोली लगने पर गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से देसी कट्टा मिला था। 23 नवंबर को उप निरीक्षक मनोज कुमार की टीम ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ थाना शाहाबाद में एनडीपीएस एक्ट के दो मामले दर्ज हैं।गवाही रोकने के लिए घर पर किया था हमला, एक और आरोपी गिरफ्तारकुरुक्षेत्र। अदालत में चल रहे पुराने झगड़े के मामले में गवाही रोकने के लिए शरीफगढ़ में एक परिवार के घर पर हमला करने और हवाई फायर करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान करनाल के नीलोखेड़ी निवासी शुभजीत सिंह उर्फ शुभ के रूप में हुई है। सीआईए-1 की टीम ने उसे 23 नवंबर को गिरफ्तार किया।पुलिस प्रवक्ता नरेश सागवाल के अनुसार, शरीफगढ़ निवासी राजन ने 31 अगस्त को शिकायत दी थी कि करीब दो साल पहले प्रिंस का चांद, कर्ण और कोमल के साथ झगड़ा हुआ था। इसमें प्रिंस चाकू लगने से घायल हो गया था। प्रिंस ने थाना शाहाबाद में केस दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता का भाई सविंद्र सिंह इस मामले में गवाह था और 5 सितंबर को उसकी गवाही होनी थी।शिकायत के अनुसार, 30 अगस्त को कोमल और अगले दिन चांद ने फोन कर सविंद्र को परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। इसके करीब 15 मिनट बाद दो कारों में 15-20 युवक डंडे, गंडासी, तलवार, कटर और रॉड लेकर पहुंचे। चांद ने हवाई फायर किए और अन्य युवकों ने घर की ओर रॉड फेंकी। गांव के लोगों के जुटने पर आरोपी भाग गए।पुलिस पहले चांद सिंह, गुरविंद्र उर्फ गोलू, नवजीत उर्फ अमित उर्फ बाबू, जतिन उर्फ गुल्ला, अमित उर्फ हैप्पी, गुरमीत उर्फ राजन, हरलीन उर्फ कोमल और लखविंद्र उर्फ कालू को गिरफ्तार कर चुकी है। चांद से देसी कट्टा व कारतूस और जतिन से पिस्टल, दो कारतूस व मैगजीन बरामद हुई थी। अब शुभजीत की गिरफ्तारी हुई है।