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ज्वैलर्स एवं सर्राफा एसोसिएशन प्रधान मनोज गोयल का कहना है कि सोने के भाव में कमी आने से दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही काफी बढ़ी है। अभी हल्के और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले आभूषणों की मांग अधिक है, जिनमें सोने की अंगूठी और चांदी की पायल की सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। वहीं शादी के सीजन के चलते भी सोने के भाव कें आई गिरावट ने बाजार में चमक ला दी है। सगाई और विवाह समारोहों के लिए हीरे की अंगूठियों की मांग लगातार बढ़ रही है। नवविवाहित जोड़े सगाई के लिए डायमंड रिंग्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। विज्ञापन

उनका कहना है कि अनेक परिवार भविष्य की जरूरतों और होने वाले पारिवारिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए अभी से गहने बनवाकर रख रहे हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि यदि कीमतों में यह स्थिरता बनी रही, तो आने वाले हफ्तों में सराफा बाजार का कारोबार और अधिक गति पकड़ेगा। करीब एक सप्ताह से सोने के भाव में आई गिरावट से बाजार से लेकर घरों में भी खुशी दिखाई दे रही है। ज्वैलर्स एवं सर्राफा एसोसिएशन प्रधान मनोज गोयल का कहना है कि सोने के भाव में कमी आने से दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही काफी बढ़ी है। अभी हल्के और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले आभूषणों की मांग अधिक है, जिनमें सोने की अंगूठी और चांदी की पायल की सबसे ज्यादा बिक्री हो रही है। वहीं शादी के सीजन के चलते भी सोने के भाव कें आई गिरावट ने बाजार में चमक ला दी है। सगाई और विवाह समारोहों के लिए हीरे की अंगूठियों की मांग लगातार बढ़ रही है। नवविवाहित जोड़े सगाई के लिए डायमंड रिंग्स को प्राथमिकता दे रहे हैं।उनका कहना है कि अनेक परिवार भविष्य की जरूरतों और होने वाले पारिवारिक कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए अभी से गहने बनवाकर रख रहे हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि यदि कीमतों में यह स्थिरता बनी रही, तो आने वाले हफ्तों में सराफा बाजार का कारोबार और अधिक गति पकड़ेगा। करीब एक सप्ताह से सोने के भाव में आई गिरावट से बाजार से लेकर घरों में भी खुशी दिखाई दे रही है।

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कुरुक्षेत्र। सोने के भाव में करीब एक सप्ताह पहले गिरावट दर्ज किए जाने के बाद सराफा बाजार चमकने लगा है। खरीदारी बढ़ने लगी है तो कारोबारियों के चेहरे पर रौनक दिखाई देने लगी है। पिछले करीब चार दिन में ही कारोबार में तेजी मानी जा रही है। लंबे समय से महंगे दामों के कारण खरीदारी रोक रहे ग्राहकों के लिए भी सोने के भाव में यह गिरावट खुशी लेकर आई हैं। वहीं अभी दाम और भी कम होने की आशंका से कारोबारी भी इंकार नहीं कर रहे।