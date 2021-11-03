विज्ञापन



आयुष्मान आरोग्य मंदिर दबखेड़ा की ओर से निवारसी डेरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में लगाए शिविर में 52 लाभार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें 27 के हीमोग्लोबिन की जांच हुई और पांच में एनीमिया की पुष्टि हुई। वहीं, पीएचसी डींग के शिविर में 35 लोगों ने हिस्सा लिया। जांच में पांच एनीमिया से ग्रस्त मिले। सभी को चिकित्सीय परामर्श दिया गया। यहां योग सत्र भी आयोजित किया गया। बणी में डॉ. पूजा ने विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर जागरूक किया। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. मंजू शर्मा ने संतुलित आहार, नियमित योग और समय पर जांच को एनीमिया से बचाव के लिए जरूरी बताया।

विज्ञापन

कुरुक्षेत्र। आयुष विभाग की ओर से जिले में स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत दबखेड़ा और डींग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर एनीमिया जांच शिविर लगाए गए, जबकि बणी में विद्यार्थियों के लिए स्कूल स्वास्थ्य गतिविधि आयोजित की गई। दोनों शिविरों में कुल 87 लोगों की जांच की गई, जिनमें 10 एनीमिया से ग्रस्त मिले।