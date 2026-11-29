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अध्यक्षता प्राचार्या मोनिका भाटिया ने की। विशिष्ट अतिथि अन्नपूर्णा शर्मा, नरेश सैनी, डॉ. मीत मोहन सिंह और कर्म चंद रहे। संयोजक डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने युवाओं से नशे से दूर रहकर रक्तदान करने की अपील की। भुमित, यशविंद्र सिंह, सतबीर सिंह, विशाखा वर्मा, करण, अमन, शीशपाल, अनिल, सुरेंद्र, दीपक, अंकित, सेठपाल और डॉ. त्रिलोक छोक्कर ने रक्तदान किया।

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कुरुक्षेत्र। नायक कलीराम खिप्पल की पुण्य स्मृति में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में 622वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं राष्ट्रीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों की 10 विभूतियों को कलीराम खिप्पल राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि हरियाणा रोडवेज कुरुक्षेत्र डिपो के महाप्रबंधक समिन्द्र सिंह रहे।