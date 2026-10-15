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Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Youth from Himachal run over by vehicle, dies

Karnal News: हिमाचल के युवक को वाहन ने कुचला, मौत

Thu, 15 Oct 2026 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:31 AM IST
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Youth from Himachal run over by vehicle, dies
माई सिटी रिपोर्टर
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करनाल। समाना बाहु के पास एनएच-44 पर मंगलवार सुबह करीब 4 बजे सड़क हादसे में हिमाचल प्रदेश के 40 वर्षीय राकेश की मौत हो गई। पुलिस को उसका शव द ग्रेट खली ढाबे के सामने सड़क की दूसरी ओर मिला। परिजन के अनुसार, राकेश घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था।


बुटाना थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 4 बजे टीम गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली कि समाना बाहु में जीटी रोड पर द ग्रेट खली ढाबे के सामने सड़क की दूसरी ओर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। जांच अधिकारी देवेंद्र पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
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पुलिस को घटनास्थल पर एक पर्स मिला, जिसमें आधार कार्ड पर राकेश कुमार, निवासी गांव सुनेट, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का पता दर्ज था। पुलिस ने एंबुलेंस की व्यवस्था कर शव को नीलोखेड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। बाद में शव को करनाल के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया।
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मामा ने बताया, घर जाने के लिए निकला था



पुलिस के अनुसार, बाद में रमेश राणा निवासी गांव गुब्बर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, शवगृह पहुंचे। उन्होंने बताया कि वह चंडीगढ़ की एक फार्मा कंपनी में काम करते हैं। राकेश के मामा हैं। राकेश पिछले कई दिनों से समाना बाहु के पास स्थित ढाबों पर रसोइये का काम कर रहा था। वह किस ढाबे पर काम करता था, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। उनके अनुसार, उन्हें फोन पर हादसे की सूचना मिली थी।




उन्होंने बताया कि राकेश घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था, तभी तेज गति और लापरवाही से आए अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने मामा के बयान पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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