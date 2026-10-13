Karnal News: असंध से दवा लेकर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत

विज्ञापन



परिजन के अनुसार, अरुण के माता-पिता का निधन हो चुका है। वह पिछले करीब 15 साल से करनाल में अपनी बहन के पास रह रहा था। मजदूरी कर गुजारा करता था। असंध थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि रविवार शाम को जींद-बंदराला रोड पर भट्ठे के पास अज्ञात वाहन ने अरुण की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक की टंकी टूटकर दूर जा गिरी। पुलिस वाहन के बारे में जानकारी जुटा रही है। विज्ञापन

परिजन के अनुसार, अरुण के माता-पिता का निधन हो चुका है। वह पिछले करीब 15 साल से करनाल में अपनी बहन के पास रह रहा था। मजदूरी कर गुजारा करता था। असंध थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि रविवार शाम को जींद-बंदराला रोड पर भट्ठे के पास अज्ञात वाहन ने अरुण की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक की टंकी टूटकर दूर जा गिरी। पुलिस वाहन के बारे में जानकारी जुटा रही है।

करनाल। जींद-बंदराला रोड पर भट्ठे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 18 वर्षीय बंदराला गांव निवासी अरुण उर्फ नीतिश की मौत हो गई। अरुण की तबीयत खराब थी और वह दवा लेकर असंध से लौट रहा था। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।