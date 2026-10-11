Karnal News: नेशनल हाईवे-44 पर 5 घंटे से ज्यादा जाम, दिल्ली जाने वाले वाहन रेंगते रहे

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शाम के समय हाईवे पर जाम लगने के बाद दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों की रफ्तार थम गई। वाहन चालक धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे, जबकि कई जगह वाहनों की लंबी कतार लग गईं। ट्रक चालकों को भी काफी देर तक जाम में फंसे रहना पड़ा। बसों में सफर कर रहे यात्रियों को भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय लगाना पड़ा। शाम को शुरू हुई यह परेशानी देर रात तक बनी रही।आईटीआई चौक से मेरठ रोड की ओर डायवर्ट किए वाहनहाईवे पर यातायात का दबाव कम करने और वाहनों को वैकल्पिक रास्ते से निकालने के लिए कई वाहनों को आईटीआई चौक से मेरठ रोड की ओर डायवर्ट किया गया। हालांकि, इसके बावजूद जाम की स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं हो सका। दिल्ली की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहन चालकों को देर तक इंतजार करना पड़ा। वैकल्पिक रास्ते से निकाले जा रहे वाहनों के बावजूद हाईवे पर यातायात सामान्य नहीं हो पाया।देर रात तक मौके पर डटी रही ट्रैफिक पुलिसजाम की स्थिति को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान देर रात तक मौके पर तैनात रहे। पुलिसकर्मी वाहनों को निकलवाने और यातायात को सुचारु कराने के प्रयास में जुटे रहे। हाईवे ट्रैफिक प्रभारी रोशनलाल ने बताया कि हाईवे पर मरम्मत का कार्य चल रहा है जिसकी वजह से एक ही लेन से वाहन निकल पा रहे हैं। वाहनों की संख्या अधिक होने के चलते यह जाम लगा है। जिसे देर रात तक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी खुलवाते रहे।