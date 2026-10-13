फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Three para-athletes from the district to showcase their prowess at the Asian Games.

Karnal News: जिले के तीन पैरा खिलाड़ी दिखाएंगे एशियाई खेलों में दम

Tue, 13 Oct 2026 02:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
Three para-athletes from the district to showcase their prowess at the Asian Games.
खिलाड़ी नीरज
करनाल। पैरा एशियाई खेलों के में जिले के तीन पैरा खिलाड़ी नीतेश, नीरज और अभिषेक हिस्सा लेंगे। यह बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता इस बार जापान के आइची-नागोया शहर में 18 से 24 अक्तूबर तक आयोजित की जाएगी। खिलाड़ी नीतेश और नीरज पैरा-बैडमिंटन में अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं खिलाड़ी अभिषेक गोला फेंक प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
विज्ञापन

पूर्व पैरा राष्ट्रीय खेलों में इन तीनों इससे पहले हुए देश के लिए पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य जीत चुके हैं। पिछले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर ही इन्हें एक बार फिर भारतीय टीम में जगह दी गई है। खिलाड़ी नीरज ने फोन पर बात करते हुए बताया कि जापान के कड़े मुकाबले को देखते हुए वह पिछले कई महीनों से अभ्यास कर रही हैं।
विज्ञापन


नीतेश ने पैरा ओलंपिक में जीता था स्वर्ण

भारतीय पैरा-शटलर नीतेश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुष एकल एसएल3 श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नीतेश यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बन चुके है। फाइनल मैच काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा, जिसमें नीतेश ने अंततः ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराकर जीत हासिल की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

खिलाड़ी नीरज

खिलाड़ी नीरज

खिलाड़ी नीरज

खिलाड़ी नीरज

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed