Karnal News: जिले के तीन पैरा खिलाड़ी दिखाएंगे एशियाई खेलों में दम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पूर्व पैरा राष्ट्रीय खेलों में इन तीनों इससे पहले हुए देश के लिए पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य जीत चुके हैं। पिछले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर ही इन्हें एक बार फिर भारतीय टीम में जगह दी गई है। खिलाड़ी नीरज ने फोन पर बात करते हुए बताया कि जापान के कड़े मुकाबले को देखते हुए वह पिछले कई महीनों से अभ्यास कर रही हैं।नीतेश ने पैरा ओलंपिक में जीता था स्वर्णभारतीय पैरा-शटलर नीतेश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुष एकल एसएल3 श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नीतेश यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बन चुके है। फाइनल मैच काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा, जिसमें नीतेश ने अंततः ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराकर जीत हासिल की थी।