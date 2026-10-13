Karnal News: जिले के तीन पैरा खिलाड़ी दिखाएंगे एशियाई खेलों में दम
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:46 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:46 AM IST
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करनाल। पैरा एशियाई खेलों के में जिले के तीन पैरा खिलाड़ी नीतेश, नीरज और अभिषेक हिस्सा लेंगे। यह बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता इस बार जापान के आइची-नागोया शहर में 18 से 24 अक्तूबर तक आयोजित की जाएगी। खिलाड़ी नीतेश और नीरज पैरा-बैडमिंटन में अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं खिलाड़ी अभिषेक गोला फेंक प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
पूर्व पैरा राष्ट्रीय खेलों में इन तीनों इससे पहले हुए देश के लिए पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य जीत चुके हैं। पिछले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर ही इन्हें एक बार फिर भारतीय टीम में जगह दी गई है। खिलाड़ी नीरज ने फोन पर बात करते हुए बताया कि जापान के कड़े मुकाबले को देखते हुए वह पिछले कई महीनों से अभ्यास कर रही हैं।
नीतेश ने पैरा ओलंपिक में जीता था स्वर्ण
भारतीय पैरा-शटलर नीतेश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुष एकल एसएल3 श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नीतेश यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बन चुके है। फाइनल मैच काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा, जिसमें नीतेश ने अंततः ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराकर जीत हासिल की थी।
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पूर्व पैरा राष्ट्रीय खेलों में इन तीनों इससे पहले हुए देश के लिए पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य जीत चुके हैं। पिछले अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में इनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर ही इन्हें एक बार फिर भारतीय टीम में जगह दी गई है। खिलाड़ी नीरज ने फोन पर बात करते हुए बताया कि जापान के कड़े मुकाबले को देखते हुए वह पिछले कई महीनों से अभ्यास कर रही हैं।
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नीतेश ने पैरा ओलंपिक में जीता था स्वर्ण
भारतीय पैरा-शटलर नीतेश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुष एकल एसएल3 श्रेणी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नीतेश यह उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय बन चुके है। फाइनल मैच काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा, जिसमें नीतेश ने अंततः ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराकर जीत हासिल की थी।
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