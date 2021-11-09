फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Thief climbed over the wall and broke in, making off with goods worth rs 70,000.

Karnal News: दीवार फांदकर घुसा चोर, 70 हजार का सामान ले गया

Tue, 06 Oct 2026 02:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Thief climbed over the wall and broke in, making off with goods worth rs 70,000.
करनाल। नई अनाज मंडी के पास मंगल कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान में 3 अक्तूबर की रात चोरी हो गई। चोर दीवार फांदकर मकान के अंदर दाखिल हुआ और एसी की कॉपर पाइप व तार, बिजली की वायर के बंडल तथा मार्बल कटर मशीन समेत करीब 70 हजार रुपये का सामान चोरी कर ले गया। पूरी वारदात मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
विज्ञापन

मकान मालिक बजीदा जट्टान निवासी अमित खैची ने शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 4 अक्तूबर की सुबह उसके निर्माणाधीन मकान पर काम करने पहुंचे मिस्त्रियों ने बिजली की तारें कटी हुई देखीं। उन्होंने फोन कर उसे चोरी की जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर उसने मकान की जांच की तो एसी की कॉपर पाइप और तार, बिजली के वायर के बंडल समेत अन्य सामान गायब मिला।
विज्ञापन

इसके बाद मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई। शिकायत के अनुसार फुटेज में एक व्यक्ति तीन अक्तूबर की रात करीब 1:34 बजे दीवार फांदकर मकान के अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। उस समय उसके हाथ में कुछ नहीं था। करीब डेढ़ घंटे बाद वह रात 3:02 बजे दो कट्टे लेकर मकान से बाहर निकलता दिखाई दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

शहर थाना प्रभारी रोहताश ने बताया कि मामले में शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed