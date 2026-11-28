विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव कोहंड निवासी सुरेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी रमेश कुमार ने गांव में स्थित अपनी 1 कनाल 16 मरले 3 सरसाई जमीन, करीब 1100 वर्ग गज, उसे एक करोड़ दस लाख रुपये में बेचने का सौदा किया था। इसके लिए 2 जुलाई 2020 को रिंकू निवासी कोहंड के सामने फुल पेमेंट एग्रीमेंट लिखवाया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, समझौते पर आरोपी ने गवाहों के सामने हस्ताक्षर किए और उसी दिन जमीन का कब्जा भी उसे दे दिया गया। तब से जमीन उसके कब्जे में है।सुरेश कुमार का आरोप है कि बार-बार आग्रह करने के बावजूद रमेश कुमार ने जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम नहीं कराई। इसके उलट आरोपी ने कथित तौर पर उसी जमीन पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, करनाल से 1 करोड़ 16 लाख 20 हजार रुपये का लोन ले लिया।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ समय पहले रमेश कुमार ने कोहंड की जमीन के बदले गांव पुंडरी में करीब 2753.88 वर्ग गज जमीन देने की बात कही। इसी सौदे के नाम पर उसने सुरेश कुमार के बेटे कमल शर्मा से पांच लाख रुपये नकद बयाने के तौर पर ले लिए। शिकायतकर्ता ने आरोपी पर उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है।घौरंडा थाना प्रभारी दीपक ने बताया कि सुरेश कुमार ने 19 अक्तूबर को शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई करने और जमीन की रजिस्ट्री कराने की मांग की थी। इसपर पुलिस ने जांच के बाद थाने में शुक्रवार शाम प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच की जा रही है।