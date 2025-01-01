विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन सतीश गुप्ता की ओर से आयोजित हो रही कथा से पहले भजन गायक रविश मिश्रा ने भजनों से भगवान श्रीकृष्ण की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने ‘जरा इतना बता कन्हैया तेरा रंग काला क्यों’, ‘मैं कमली श्याम की कमली’ और ‘मेरी आरजू है दिल की, तुम सामने खड़े हो’ जैसे भजन प्रस्तुत किए। भजनों की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए।भागवत जीवन को सही राह दिखाने वाला मार्गदर्शकप्रवचन में आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा कि श्रीमद्भागवत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की सही राह दिखाने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। कथा श्रवण से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक विचारों का संचार होता है। उन्होंने कहा कि जीवन में धर्म, भक्ति, प्रेम और सदाचार को अपनाना चाहिए। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण व्यक्ति को जीवन के कष्टों से जूझने की शक्ति देते हैं।धार्मिक आयोजन संस्कृति और संस्कारों को सहेजते हैं : मोहन लालकथा में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी पहुंचे। उन्होंने सतीश गुप्ता और उनके परिवार को आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को जीवंत रखने में ऐसे आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भागवत कथा लोगों को मानसिक शांति देने के साथ संस्कारों और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ती है। इससे समाज में प्रेम, भाईचारे और सद्भाव मजबूत होता है।इस अवसर पर मेयर रेणु बाला गुप्ता, सांसद मनोहर लाल के प्रतिनिधि कविंद्र राणा, राजकुमार सिंगला, पवन कुमार सिंगला, सोहन लाल सिंगला, रतन लाल सिंगला, विनोद कुमार सिंगला सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति और श्रद्धालु मौजूद रहे।