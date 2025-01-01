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जुंडला। सीआरएम टीम ने सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) जुंडला में उपलब्ध सुविधाओं, मरीजों को दी जा रही सेवाओं और विभागीय कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की कमी का मुद्दा भी उठा। डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. शीनू चौधरी और डॉ. महेश कुमार सहित पीएचसी का स्टाफ मौजूद रहा। टीम ने गांव जुंडला के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों का भी दौरा किया। यहां संचालित गतिविधियों और स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके अलावा आशा वर्कर्स के साथ बैठक कर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के दौरान आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। संवाद