फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   The college canteen has been closed for eight months.

Karnal News: कॉलेज की कैंटीन आठ माह से बंद

Sat, 17 Oct 2026 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
The college canteen has been closed for eight months.
करनाल। पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय में कैंटीन की सुविधा पिछले आठ माह से विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है। कैंटीन की बोली की राशि अधिक होने के कारण संचालक ठेका लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कैंटीन समिति के अध्यक्ष डॉ. नरेश ने बताया कि नया संचालक नहीं मिलने के कारण कैंटीन शुरू नहीं हो पाई है। जल्द ही कैंटीन की बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राचार्य डाॅ. रेखा त्यागी ने बताया कि कैंटीन के लिए बजट पहले से निर्धारित होकर आता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed