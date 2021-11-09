Karnal News: कॉलेज की कैंटीन आठ माह से बंद

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करनाल। पंडित चिरंजीलाल शर्मा राजकीय महाविद्यालय में कैंटीन की सुविधा पिछले आठ माह से विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है। कैंटीन की बोली की राशि अधिक होने के कारण संचालक ठेका लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कैंटीन समिति के अध्यक्ष डॉ. नरेश ने बताया कि नया संचालक नहीं मिलने के कारण कैंटीन शुरू नहीं हो पाई है। जल्द ही कैंटीन की बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्राचार्य डाॅ. रेखा त्यागी ने बताया कि कैंटीन के लिए बजट पहले से निर्धारित होकर आता है। संवाद