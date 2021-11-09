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उपायुक्त ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों के अनुसार प्रपत्र बीएलओ को सौंपे जा चुके हैं। इस कार्य में राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की गई है। उनसे बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) के माध्यम से बीएलओ का सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।बीएलओ के साथ समन्वय करेंगे बीएलए-2एएसडीडी मतदाताओं और गणना प्रपत्रों के संबंध में बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 को भी उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया है। उनसे संबंधित मतदान केंद्रों की एएसडीडी सूची और गणना प्रपत्रों के सत्यापन में बीएलओ के साथ समन्वय बनाने को कहा गया है। इसका उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है।प्रारूप सूची से बाहर हुए तो ऐसे जुड़वाएं नामजिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र वापस नहीं मिले और इस कारण उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए, वे दोबारा गणना प्रपत्र भरकर संबंधित बीएलओ को जमा करवा सकते हैं। इसके साथ आवश्यक घोषणापत्र भी देना होगा। सत्यापन में पात्र पाए जाने पर उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। उन्हें एसआईआर से पहले आवंटित ईपीआईसी नंबर भी दोबारा दिया जाएगा।मतदाता जागरूकता के लिए भी तैयारीभविष्य के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 71 स्कूलों में व्यवस्था की गई है। नए मतदाताओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 1118, बूथ स्तर पर 1181 चुनाव पाठशालाएं और 73 मतदाता जागरूकता फोरम गठित किए गए हैं। उन्होंने पात्र नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करने के लिए बीएलओ से संपर्क करें। बैठक में सीटीएम सुरेश कुमार और जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे।