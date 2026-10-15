Karnal News: विद्यार्थियों को सिखाए नेटवर्किंग केे गुर

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छात्राओं को कानूनी अधिकारों के प्रति किया प्रेरितअंबाला। एसडी कॉलेज में सेफ वर्कप्लेसेस एम्पावर विमन थीम पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सीजेएम गीतांजलि गोयल ने छात्राओं को कानूनी अधिकारों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। एडवोकेट हर्षराज शर्मा ने पॉश एक्ट के प्रावधानों व शिकायत प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। सब इंस्पेक्टर अजय कुमार ने नशा मुक्ति पर संदेश दिया। प्रिंसिपल प्रो. (डॉ.) अल्का शर्मा ने सुरक्षित वातावरण को प्राथमिकता बताया। संवादएचआईवी के प्रति किया जागरूकअंबाला। जीएमएन कॉलेज के रेड रिबन क्लब की ओर से हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के सौजन्य से यूथ इंटरवेंशन प्रोग्राम के तहत कॉलेज परिसर में एचआईवी/एड्स जागरूकता पर एक फ्लैश मॉब का आयोजन हुआ। प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि जागरूकता ही इस बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी हथियार है। विद्यार्थियों ने पोस्टरों और नारों के जरिए भ्रांतियां दूर करने का संदेश दिया। संवाद120 छात्रों ने सीखे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के गुरअंबाला। जीएमएन कॉलेज के विशेषज्ञों ने एसएस लिटिल एंजेल्स स्कूल में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 120 विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तनाव प्रबंधन के गुर सिखाए गए। डॉ. गीता कौशिक और डॉ. प्रबलीन कौर ने कैनवा, गूगल कोलैब, डैल-ई व टीचेबल मशीन जैसे डिजिटल टूल्स से अवगत कराया। डॉ. रैना भाटिया ने तनाव से निपटने और भावनात्मक संतुलन के उपाय बताए। प्रधानाचार्य नीलिमा खांडेकर व प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने इस पहल की सराहना की। संवादसंतुलित जीवनशैली के बारे में किया जागरूकअंबाला। जीएमएन कॉलेज के महिला प्रकोष्ठ की ओर से हेल्दी गर्ल्स, हेल्दी फ्यूचर विषय पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें 109 छात्राओं ने भाग लिया। मुख्य वक्ता डॉ. मीनाक्षी राणा भूषण ने छात्राओं को मासिक धर्म स्वच्छता, पीसीओएस और संतुलित जीवनशैली के बारे में जागरूक किया। प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त ने कहा कि महिलाओं का बेहतर स्वास्थ्य ही सशक्त समाज की आधारशिला है। संयोजन डॉ. भारती विज ने किया। संवाद