फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Tanker filled with Fevicol overturns on national highway

Karnal News: राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलटा फेविकोल से भरा टैंकर

Tue, 03 Nov 2026 02:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:34 AM IST
विज्ञापन
Tanker filled with Fevicol overturns on national highway
करनाल। दिल्ली-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार दोपहर करीब 1 बजे तरावड़ी के पास फेविकोल से भरा टैंकर ट्रॉली समेत पलट गया। हादसे के बाद टैंकर से केमिकल का रिसाव शुरू हो गया और सड़क किनारे तक फेविकोल फैल गया। गनीमत रही कि हादसे में चालक या किसी राहगीर को चोट नहीं आई।
विज्ञापन

फेविकोल से भरा टैंकर पानीपत से काला अंब की ओर जा रहा था। तरावड़ी के पास अचानक ट्रॉली को जोड़ने वाली मुख्य पिन टूट गई। इससे ट्रक का अगला हिस्सा आगे निकल गया, जबकि पीछे की ट्रॉली टैंकर समेत असंतुलित होकर हाईवे पर पलट गई। तरावड़ी थाना प्रभारी जगदीश कुमार ने बताया कि टैंकर और ट्रॉली को क्रेन की मदद से हटवाया गया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed