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रैली के दौरान विद्यार्थियों ने नारों के जरिये लोगों का ध्यान सड़क सुरक्षा की ओर खींचा। ''''सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा'''', ''''हेलमेट लगाओ, जीवन बचाओ'''', ''''सीट बेल्ट अपनाएं, सुरक्षित घर जाएं'''' और ''''तेज रफ्तार, जीवन पर वार'''' जैसे नारों से सड़कें गूंज उठीं। विद्यार्थियों ने लोगों को समझाया कि यातायात नियम केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद की और दूसरों की जान सुरक्षित रखने के लिए हैं। अलग-अलग स्कूलों में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल कोमल लाठर, प्रिंसिपल कीर्ति शर्मा, प्रिंसिपल कविता अरोड़ा और प्रिंसिपल मंजू यादव ने की। ब्यूरोचार क्षेत्रों में निकाली गईं रैलियांसंत निक्का सिंह पब्लिक स्कूल निर्मल धाम के विद्यार्थियों ने मॉडल टाउन क्षेत्र में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। वहीं, संत निक्का सिंह पब्लिक स्कूल जरीफा फार्म की टीम ने गांव में घर-घर और रास्तों पर लोगों तक सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचाया। जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने सदर बाजार में रैली निकाली। बाजार में पहुंचकर उन्होंने दुकानदारों, राहगीरों और वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। एसडी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने रेलवे रोड पर जागरूकता रैली निकालकर लोगों को सड़क पर सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया।विद्यार्थियों ने बताई छोटी सावधानियों की अहमियतरैली में शामिल विद्यार्थियों ने पोस्टरों के माध्यम से हेलमेट पहनने, कार में सीट बेल्ट लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने और यातायात संकेतों का पालन करने का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि सड़क पार करते समय सावधानी बरतें और वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें। विद्यार्थियों ने यह भी संदेश दिया कि सड़क पर नियमों की अनदेखी करने वाला व्यक्ति केवल अपनी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालता है।